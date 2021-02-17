بالفيديو – أنغام تغني لصحة المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية أنغام أغنيتها الإعلانية الجديدة لحملة “100 مليون صحة” التي تم إطلاقها لدعم صحة المرأة المصرية.

ونشرت أنغام الإعلان الدعائي للحملة عبر حسابها في انستغرام وعلقت: “حملة 100 مليون صحة مبادرة رئيس الجمهورية ووزارة الصحة والسكان، لدعم صحة المرأة المصرية”.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي وميكس وماستر خالد سند.

وتهدف هذه الحملة إلى الكشف المبكر عن أمراض الثدي وصحة الأم والجنين بالمجان.

على جانب آخر، كانت أنغام قد طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية “مزح” الذي يحمل اللهجة الخليجية في نهاية العام الماضي والذي تعاونت فيه مع مجموعة من أبرز الملحنين والشعراء والموزعين ومنهم سعود بن عبد الله وبدر بنون وقوس وسهم وغيرهم.

وكانت آخر الحفلات التي أحيتها أنغام في إمارة الشارقة على مسرح خورفكان وذلك ضمن احتفالات رأس السنة لعام 2021.