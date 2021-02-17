كورتني كارداشيان تضع حدًا لشائعات ارتباطها بترافيس باركر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: وضعت نجمة برنامج تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان حداً للشائعات والتكهنات، حول علاقتها العاطفية الجديدة مع المنتج وكاتب الأغاني الأميركي ترافيس باركر بمنشور لطيف عبر (انستغرام).

ونشرت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية، أنه بعد مرور عدة أسابيع من اندلاع الشائعات بين كورتني كادراشيان (41 عاماً) وبين ترافيس باركر (45 عاماً) والتي زادت في الفترة الأخيرة بعد ظهورهما، وهما يقضيان سهرة بالخارج شوهد فيها باركر وهو ممسك بيد كورتني أثناء تناولهما العشاء، وقررت كورتني تأكيد العلاقة، وقامت بمشاركة متابعيها البالغ عددهم 111 مليون شخص بمنشور لطيف.

ونشرت كورتني صورة ليدها وهي تمسك بيد باركر المميزة بالوشوم المتعددة وبعدها شارك باركر نفس المنشور عبر خاصية (استوري) الخاصة به على (انستغرام) والتي حظيت بمشاهدة 3.1 مليون شخص.

وعلى الرغم من أن كورتني اكتفت بالصورة فقط دون إرفاق أي تعليق، علق باركر برمز تعبيري وعلقت خديجة ماك مكراي الصديقة المقربة لكورتني قائلة: «عندما يصبح الأصدقاء عشاقاً فكورتني وباركر تجمعهما علاقة صداقة قوية بدأت منذ 6 سنوات وتحولت الآن لقصة حب». وانهالت التعليقات من المتابعين المهنئة للثنائي على علاقتهما وهذه العلاقة هي أول علاقة علنية لكورتني بعد انفصالها عن والد أطفالها سكوت ديسك، بعد مرور 12 عاماً على بدء علاقتهما التي أثمرت عن ثلاثة أبناء.