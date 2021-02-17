شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى فى رسالة لكل امرأة: أنتٍ فريدة من نوعك.. حبى نفسك لأنها تستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة لقاء الخميسى، رسالة لجميع السيدات، طالبتهن بحب أنفسهن وشكلهن، وقالت لقاءعبر ستورى حسابها على انستجرام: "رسالة لكل امرأة.. حبى شكلك حبى جسمك حبى روحك حبى عقلك، كل تفصيله صغيرة فيك.. حتى عيوبك حبيها، خلى ثقتك فى نفسك ملهاش حدود، ماتخليش حد يهزك".

وأضافت لقاء: "انتى فريدة من نوعك ومفيش منك نسخة تانية، شوفى الحلو اللى فيكى.. حبى نفسك أولا.. حبى نفسك لأنها تستحق".



لقاء الخميسى

وتألقت الفنانة لقاء الخميسي، خلال حفلها الغنائى الذى أقيم على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى بالزمالك منذ أيام، الذى يعد الأول لها بعدما شاركت بالغناء فى حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية بالساقية أيضاً عام 2016، وغنت أغنية بعنوان "مش بعادة" من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء فى حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتى كانت تجربتها الأولى فى الغناء على خشبة المسرح.

وقدمت لقاء الخميسى عدداً من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور، وغنت أغنيات النجمة الكبيرة فيروز حيث بدأت الحفل بأغنية “كان الزمان"، واستمرت فى تقديم أغانى فيروز منها، "بعدك على بالي"، "مغرم"، "نطرونا كتير"، "نسم علينا الهوي"، وواصلت بغناء "فوق النخل" لناظم الغزالي، كما غنت أغنية "لو على قلبي" للفنان فضل شاكر، واختتمت الحفل بأغنية "على صوتك" للكينج محمد منير.