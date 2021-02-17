شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحب فى حياة تيم الحسن .. فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم السورى تيم الحسن، بعيد ميلاده اليوم الأربعاء، حيث أنه من مواليد 17 فبراير 1976، ولد في مدينة طرطوس الساحلية وكان والده يعمل مدرسا للغة الألمانية، وفي عمر الأربع سنوات انتقل مع عائلته للعيش في العاصمة دمشق.

درس تيم الحسن القانون لمدة عامين بالمراسلة في لبنان، ثم تقدم للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وتم رفضه في المرة الأولى، ثم تقدم مرة أخرى فتم قبوله، وكان حينها الفنان جمال سليمان رئيساً للجنة القبول، وتخرج في سنة 2001، وكان مشروع تخرجه مسرحية كلاسيك من إخراج جهاد سعد.

أول ظهور له كان في مسلسل "الزير سالم "عام 2000 وكان هذا قبل أن يتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ثم توالت بعدها أعماله التلفزيونية والتي من أبرزها "التغريبة الفلسطينية، نزار قباني، صقر قريش، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف"، دخل إلى عالم الدراما المصرية من خلال قيامه بدور الملك فاروق في المسلسل الذي حمل ذات الاسم، واشتهر بعدها في مصر حيث قام بعدة أدوار في السينما والتلفزيون.

تزوج تيم حسن مرتين الأولى الفنانة ديما بياعة في عام 2002 وأنجبا ولدان هما ورد وفهد، ولكنه في شهر فبراير 2012 أعلن طلاقه منها، وفي 9 مايو 2017 أعلن عن زواجه من الإعلامية وفاء الكيلاني، ويعيش معها قصة حب يتحاكى عنها الجميع.



تيم الحسن و وفاء الكيلانى تيم الحسن و وفاء الكيلانى



تيم الحسن تيم الحسن



تيم الحسن تيم الحسن

تيم الحسن