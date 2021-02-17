شكرا لقرائتكم خبر عن "فارس بلا جواز" يجمع مى سليم ومصطفى قمر فى حلقة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة مى سليم من تصوير حلقة من حلقات مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر وإخراج معتز حسام، والمقررعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تظهر مى كضيفة شرف خلال العمل الذى يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة، وتظهر نجمة كضيفة شرف في كل حلقة.



مى سليم

مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.

ويسجل "فارس بلا جواز" التعاون الثالث الذى يجمع مى سليم ومصطفى قمر، بعدما قدما سوياً ثلاثية من ثلاثيات مسلسل "مدرسة الحب" الذى تم تصويرها في دبى وعرض مؤخراً، كما التقيا في مسلسل "واكلينها والعة" الذى قامت ببطولته مى سليم وشريف رمزى وظهر مصطفى قمر كضيف شرف في حلقة من حلقاته.



الفنانة مى سليم

وتخوض مى سليم السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "لحم غزال" الذى يتم تصويره في لبنان، وهو بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمروعبدالجليل، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، وليد فواز، وخالد محمود، يوسف وائل نور وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.