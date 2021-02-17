شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور من زيارة المغنى الروسى الشهير دى جى وعائلته إلى أهرامات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم المغنى الروسى الشهير دى جى جان إلى قائمة المشاهير ممن قرروا زيارة مصر وأهراماتها ومشاهدة أماكنها السياحية الخلابة فى الآونة الأخيرة، حيث حرص على القدوم مع أسرته والاحتفال بمنطقة أهرامات الجيزة بعيد الحب، مثلما ظهر خلال أكثر من صورة نشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام، وهو الحساب الذى يحظى عليه بمتابعة كبيرة حيث يبلغ عدد متابعيه قرابة خمسة ملايين متابع، ليروج بذلك إلى مصر وزيارتها بعدما نشر أكثر من صورة طوال الأيام الماضية بصحبة زوجته وأبنائهما بدا خلالها سعيداً بالتواجد فى واحدة من أكثر الأماكن سحراً فى العالم أجمع.



دى جى وعائلته

ويعتبر دى جى جان واحد من أكثر المغنيين الروس شهرة على مستوى العالم، حيث يحظى بنجاح كبير مع طرح أغانيه وكليباته الغنائية، كما يشكل هو وزوجته ثنائيا ذى متابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى بفضل مجموعة الصور الذى يقوم بنشرها من وقت لآخر الأمر الذى حرصا عليه الثنائى أثناء زيارتهما إلى مصر مؤخراً.



دى جى

ويعد دى جى جان استكمالاً إلى قائمة طويلة من المشاهير ممن يحرصون على زيارة أهرامات الجيزة والتقاط الصور التذكارية بجانب واحدة من عجائب العالم السبع، ما يساهم فى الترويج لزيارة مصر، حيث سبقه قائمة طويلة من أهم النجوم والنجمات على مستوى العالم مثل بيونسيه، وشاكيرا، وويل سميث وغيرهم من أهم النجوم على مستوى العالم.



المغنى الروسى دى جى فى مصر

المغنى الروسى من أمام الأهرامات



المغنى الروسى وزوجته أثناء احتفالهم بعيد الحب فى مصر

المغنى الروسى وزوجته