شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: ابنى عبد الرحمن سلفنى "جزمته" فى بوستر أحكيلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فؤاد خلال ندوة الخليج 365 إن أغنية "الحفلة" والتي قدمها في رأس السنة أصر أن تكون أغنية مهرجان بكلمات محترمة، مؤكدا أن الشكل الموسيقي الذي قدمه فى الأغنية كان له فيه مطلق الحرية وكان المهم بالنسبة له الكلمات.

وأوضح فؤش أن صاحب اللوك الذي ظهر به علي بوستر أغنية أحكيلك ابنه وقال : " ده شغل عبد الرحمن ابنى، والفريق بتاعه وهو اللى مصورنى، وبسيبهم يقولولى ألبس كده أعمل كده وعاملين طفرة وتغير فعلا، والهاف بوت اللى أنا كنت لابسه في الصورة ده بتاع عبد الرحمن نفسه وأنا قولتله بلاش بيلمع وكنت لابس واحد تانى مطفى وأتصورت بيه جينا بنشوف الصورة قالى أسمع الكلام ألبس التانى، وأنا عايز أشكره هو وفريقه.

وأضاف محمد فؤاد، "إحنا عملنا خطة إن مفيش ألبوم هينزل تانى خالص انتهت كلمة ألبوم، أنا بعلنها من الخليج 365 إنهاردة نهاية عصر كلمة ألبوم، ممكن نستحدث شيء معين إنما مش ألبوم، إنما لابد نرجع للنهج اللى انتهجته العظيمة أم كلثوم خيث كانت تقدم حفلة أول خميس من كل شهر فكانت في حالة من المتابعة، أنا محضرتهاش ولكن كان والدى الله يرحمه يحكى لنا ، وكانت الست عاملة حالة تسويقية للبلد فى هذا اليوم، وصل الأمر أنه يقولكإأيه اللى بيتباع في اليوم ده وكان أيه طقوس البيت المصرى فيه، وده معناه ذكاء الربط الدائم بينك وبين الناس".

واستكمل فؤش، "يعنى ميبقاش محمد فؤاد قاعد سنتين عقبال ما يعمل ألبوم أو سنة ونص، أنت كل 20 يوم عايزين منك تطرح أغنية وتكون لطيفة جدا يعنى حاجة تنزل تبقى الناس مستقبلاها بشكل مش هو اللى كان في دماغهم، بس أنا هحاول طبعا ميحصلش ده يعنى اللى خلانى استنى سنين طويلة لطرح ألبوم ببقى حذر جدا منه إن يتقال عليه كده أو يقع بعد الشر يعنى بنسبة قليلة جدا ممكن أكون أخفقت في حاجة وده لازم يحصل طبعا، لكن المهم أن كل أغنية بتنزل مينفعش تكون شاكك فيها، يعنى لو أغنية أنا شاكك فيها مش هنزلها أنزل غيرها عندى البديل لابد أن يكون الإنتاج جيد".