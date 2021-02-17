شكرا لقرائتكم خبر عن "خلاويص؟.. لسه".. النجوم والمشاهير يشاركون فى مبادرة لإخراج الغارمات من السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد كبير من النجوم والمشاهير فى مبادرة خلاويص، التى أطلقتها مؤسسة مصر الخير، وانتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الساعات الماضية، والتى تهدف إلى خروج عدد من الغارمات من السجون.

وشارك عدد من النجوم الإعلاميين والمشاهير فى المبادرة بشكل كبير، حيث نشرت ليلى علوى صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورتها وهي تضع يديها على أعينها مع إضافة الهاشتاج "خلاويص"، وشاركتها مع كل من النجمة إلهام شاهين والفنان شريف منير والفنان مدحت صالح والمطرب هشام عباس، لمشاركتهم في المبادرة.



ليلى علوي تشارك فى حملة خلاويص

كما شاركت الإعلامية شيريهان أبو الحسن في المبادرة ونشرت صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لدعم ومساعدة الغارمات، وسرعان ما شاركت ايضاً المذيعة مفيدة شيحه في المبادرة ومن ثم الفنانة بدرية طبلة، بالإضافة إلى النجم سيد معوض لاعب النادي الأهلي الأسبق.



الإعلامية شيريهان أبو الحسن تشارك فى المبادرة

وسار العديد من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا المخلفة، على خطي النجوم والمشاهير والإعلاميين، وقاموا بتصوير نفس الصور التى التقطها النجوم ونشرها عبر حساباتهم المختلفة، للمشاركة في المبادرة.



النجم سيد معوض يشارك فى المبادرة



الفنانة بدرية طبلة تشارك فى المبادرة