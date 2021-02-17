شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "شكرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة كارول سماحة، موعد طرح أغنيتها الجديدة "شكرا"، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" البوستر الدعائي للأغنية، مؤكدة أن الأغنية سيتم طرحها غدا الخميس على جميع المنصات الإلكترونية.

وكتبت كارول سماحة عبر انستجرام كوبلية من الأغنية :"شكرا.. عارف على إيه؟ ‏ع البرد اللي في حضنك حسيت بيه، ‏على قلبي دا اللي بنالك تمثال، ‏ويوم عن يوم بتشوه فيه، اهمالك ليا شكرا، ‏قوى قلبي المكسور.. ‏أغنيتي الجديدة شكرا.. الخميس 18 فبراير على جميع المنصات الإلكترونية".



كارول سماحة عبر انستجرام

وأحيت الفنانة كارول سماحة الأسبوع الماضي، حفل عيد الحب الذي أٌقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث افتتحت الحفل بأغنية "إنت مين"، وسط هتاف كبير من جمهور الأوبرا الذى تواجد وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انشتار فيروس كورونا.



كارول سماحة

وطرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة"، خلال الفترة الماضية أحدث ألبوماتها الغنائية، الذى حمل اسم "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، وتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بأخر الشارع، يسوع جايى، ملك السلام، وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية.