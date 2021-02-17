شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس فى أول ظهور بعد استبعاد اسمه من ترشيحات جوائز الجولدن جلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرالممثل توم هانكس أثناء سيره بشوارع مدينة سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا خلال الظهورالأول له بعد استبعاد اسمه من قائمة الترشيحات لجوائز الجولدن جلوب، حيث أكد موقع الديلى ميل خلال تقريره الأخير بعدما رصدته أعين مصورى الباباراتزى أن الممثل الشهير بدا مرتاحاً أثناء سيره في نزهة وحيدًا للمرة الأولى بعد خبرعدم تواجد اسمه بين قائمة ترشيحات جوائز الجولدن جلوب.



توم هانكس

وحقق فيلم النجم العالمى توم هانكس الجديد، News of the World، إيرادات وصلت إلى 10 مليون و875 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حيث طرح العمل في 25 ديسمبر من العام الماضى، بينما لم تكشف شركة Universal المنتجه له، عن موعد وصوله إلى باقى دورالعالم حتى الآن.

ومن المقرر أن يصل فيلم News of the World، خلال الفترة المقبلة إلى عدد كبير من دول العالم التي لم تضطر إلى إغلاق سينماتها بسبب فيروس كورونا، الذى تفشى منذ العام الماضى، وأدى إلى توقف عرض الأفلام المختلفة حول العالم



توم هانكس

كما عقدت الشركة المنتجة Universal Pictures، صفقة مع منصة نيتفلكس لـ طرح الفيلم، دون الكشف عن موعد بعد.

ويدورفيلم News of the World ، فى مرحلة زمنية تلت نهاية الحرب الأهلية، حيث ينتقل الكابتن جيفرسون كايل كيد (توم هانكس)، وهو من قدامى المحاربين في ثلاث حروب، من بلدة إلى أخرى باعتباره راوي قصص غير خيالي، يتقاسم أخبار الرؤساء والملكات، العداوات المجيدة، الكوارث، والمغامرات التي تجتاح العالم.

فيلم News of the World، بطولة توم هانكس، هيلينا زنجل، توم أستور، ترافيس جونسون، آندي كاستيليتش، راي ماكينون، ماري وينينجهام، جيفري وير، كريس بيلسما، جاستن تادي، دارين جيوسي.