شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى وسمية الخشاب ورانيا يوسف يدعمون عمرو أديب بعد حادث سيارته: ربنا يحميك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة سمية الخشاب، على دعم الإعلامي عمرو أديب وتمنى الشفاء له بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، ووجهت سمية الخشاب رسالة له على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " الاعلامي الكبير عمرو اديب الف حمد الله علي سلامتك ، قدر الله وما شاء فعل وربنا يحميك من كل شر".

كما عبرت الفنانة رانيا يوسف، عن أمنياتها بتعافى الإعلامي عمرو اديب من أزمة حادث سيارته، وقالت على حسابها بموقع "تويتر": " خالص الدعوات بالشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب".

كما عبر عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطنى والاهلى السابق، عن أمنيته بتعافي عمرو اديب، وقال على حسابه بموقع "تويتر": "ألف مليون سلامة وخالص التمنيات والدعوات القلبية بالشفاء العاجل للإعلامي الكبير والصديق العزيز الاستاذ عمرو أديب.. وان شاء الله يقوم بالسلامة وربنا يحفظه من كل سوء ومن كل شر.. وان شاء الله ترجع قريب وتنور الشاشة مرة أخري يا استاذ عمرو الف مليون سلامة".

وبدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق فى حادث التصادم الذى تعرض له الإعلامى عمرو أديب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لتفريغها وبيان سبب وقوع الحادث، كما تحفظت على السيارة المتسببة فى وقوع الحادث، وأمرت بحصر التلفيات التى حدث فى السيارات.

وكان مصدر أمنى، قال إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر اديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الإعلامى عمرو أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.