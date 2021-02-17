شكرا لقرائتكم خبر عن انيا تايلور بالأحمر فى عيد الحب بكواليس فيلمها الجديد مع رامي مالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة انيا تايلور أثناء أحدث إطلالة لها خلال فيلمها الجديد التي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم حيث تتعاون فيه مع المخرج ديفيد أو راسل، وهو العمل الذى لم يتم الكشف عن اسمه إلى الآن، وامتازت انيا تايلور بفستان باللون الأحمر مثلما ذكر موقع الديلى ميل حين أكد أن الإطلالة جاءت في أسبوع عيد الحب بفستان باللون الأحمر.



انيا تايلور

ويتضمن الفيلم عددا كبيرا من النجوم والنجمات، منهم كريستيان بيل وجون ديفيد واشنطن، بالإضافة إلى النجم ذي الأصول المصرية رامى مالك، حيث يتواجدون جميعًا ضمن فريق الفيلم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "ديلى ميل"، وعدد من المواقع الأجنبية.