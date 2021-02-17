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شكرا لقرائتكم خبر عن انيا تايلور بالأحمر فى عيد الحب بكواليس فيلمها الجديد مع رامي مالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة انيا تايلور أثناء أحدث إطلالة لها خلال فيلمها الجديد التي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم حيث تتعاون فيه مع المخرج ديفيد أو راسل، وهو العمل الذى لم يتم الكشف عن اسمه إلى الآن، وامتازت انيا تايلور بفستان باللون الأحمر مثلما ذكر موقع الديلى ميل حين أكد أن الإطلالة جاءت في أسبوع عيد الحب بفستان باللون الأحمر.
انيا تايلور
ويتضمن الفيلم عددا كبيرا من النجوم والنجمات، منهم كريستيان بيل وجون ديفيد واشنطن، بالإضافة إلى النجم ذي الأصول المصرية رامى مالك، حيث يتواجدون جميعًا ضمن فريق الفيلم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "ديلى ميل"، وعدد من المواقع الأجنبية.
انيا تايلور
وكانت النجمة أنيا تايلور جوي بطلة The Queen's Gambit، قد ظهرت ضيفة علي برنامج The Graham Norton Show، وقالت جوي خلال البرنامج إنها في حالة صدمة لأنها لم تحقق هذا النجاح الضخم من قبل، وأنها تشعر أن النجاح الكبير كثيرا عليها وتتوترعندما تري لوحات الإعلانات تتصدر الشوارع الكبري وعليها صورتها.
وحصل مسلسل The Queen's Gambit، على تقييم وصل إلى 8.7 على موقع imdb، المسلسل الذى طرح منه 7 حلقات دفعة واحدة على منصة نيتفلكس، وتراوحت تقييمات حلقاته ما بين 8.9 و 9.4 على نفس الموقع، بالإضافة إلى العديد من التعليقات الإيجابية حول المسلسل من قبل المشاهدين والنقاد حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 23 أكتوبر الماضى.
انيا تايلور فى صورة سابقة من آخر أعمالها The Queen's Gambit