شكرا لقرائتكم خبر عن برومو فيديو كليب هانى شاكر و كارول سماحة الجديد "بقالي كتير".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المطرب الكبير هانى شاكر لكليب أغنيته الجديدة "بقالي كتير" الذى يجمعه بالمطربة اللبنانية كارول سماحة، من خلال حسابه على موقع انستجرام، وذلك بعدما طرح البرومو الرسمي للأغنية، الذى جاء في إطار تشويقى من خلال قالب درامى بفكرة مختلفة ظهر فيها الثنائى وهما يتحدثا في شكل زوجين بعيدًا عن الغناء في حوار تمهيدى لانفصالهما.



كارول سماحة وهانى شاكر

وكان المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، كشف عن مفاجأة جديدة لجمهوره أمس وهى تحضيره لفيديو كليب جديد يعرض غدا الخميس، بعنوان "بقالي كتير"، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "حبايبي استنوني في "فيديو كليب جديد، بعنوان "‏بقالي كتير"، إخراج بتول عرفه".



هانى شاكر وكارول

وكان قد أطرب أمير الغناء العربى، جمهوره في حفل عيد الحب الذى أقيم على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية، احتفالا بعيد الحب، وقدم باقة مميزة ومتنوعة من أغنياته التي تفاعل معه الجمهور الحاضر الذى رفع شعار كامل العدد.



هانى شاكر

وقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر، مجموعة كبيرة من أغنياته المتميزة التي قدمها خلال مشواره الفني، على مدار ساعتين متواصلتين، منها: حيران، بلدى، هو أنت لسه بتسألى، يا ريتنى، من قد إيه، لسه بتسألى، متهدديش، على الضحكاية، طاير يا هوى للفنان محمد رشدى، وضحك ولعب، التوبة، جواب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وكرم ”الخليج 365” أمير الغناء العربي النجم الكبير هانى شاكر عن مشواره الفني المميز وإتقانه في اختيار أغنياته من حيث الكلمات والألحان، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزملاء على الكشوطى، جمال عبد الناصر، عادل عبد الله، بهاء نبيل، محمد زكريا، مصطفى القصبى، عماد صفوت، رانيا علوى، شيماء عبد المنعم، لميس محمد.