شكرا لقرائتكم خبر عن "لؤلؤ" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسلسل " لؤلؤ" تصدر قوائم البحث في جوجل مصر خلال فترة عرضه حتى الآن، فضلا عن تصدره قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، مما يؤكد نجاحه المستمر .





شهدت أحداث الحلقة الـ38 من مسلسل «لؤلؤ» بطولة النجمة مى عمر، الذى يعرض على شاشة قناة on، تصاعدا للأحداث بشكل واضح، إذ قررت كامليا - نرمين الفقي اعتزال الغناء، حيث اتفقت مع زوجها - عماد زيادة على اختيار فيلا لتجهيزها لتصبح ملجأ للأيتام ، والتفرغ لتربيتهم

فيما قررت لؤلؤ - مى عمر، الانتقام، بالاتفاق مع مجدى - إدوارد، خاصة بعدما طعنها بالسكين، ودخلت المستشفى وهى تنزف، مما جعل كل طرف يتهم الآخر فى قتلها، حيث كانت زوجة أحمد زاهر ومديرة مكتبه يخططن لقتلها

كما بدأت لؤلؤ في تنفيذ خطتها للتخلص من "بودا ومروة" بخطوة واحدة، ووضع السم في الطعام، لتتخلص منهما في الوقت ذاته، وانتهت الحلقة، بذهاب لؤلؤ إلى وكيل النيابة لتقول له أنها تعرف من هو الشخص الذى حاول قتلها.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، وأشرف على الإخراج والتأليف محمد سامى .