شكرا لقرائتكم خبر عن صالح مرسي أديب الجاسوسيةالراحل بلا منازع.. لم ينل حقه من التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينل الأديب الكبير صالح مرسي حقه من التكريم في حياته برغم أنه كان الأديب الوحيد المهتم بأدب الجاسوسية والذي قدم لنا روائع حولها صناع السينما والتليفزيون لأعمال فنية مازالت هي الأرشيف الذي أرخ فيها لبطولات المخابرات المصرية .

تحل اليوم 17 أكتوبر ذكرى ميلاد صالح مرسي، فهو من مواليد مدينة كفر الزيات بالغربية عام 1929 ، وله العديد من الأعمال الأدبية ولكنه نال شهرته من كتب أدب الجاسوسية العربية وحقق مسلسله " رأفت الهجان " الذي قام ببطولته محمود عبد العزيز نجاحا كبيرا ، كما قدم " دموع في عيون وقحة " الذي قام ببطولته النجم عادل إمام وتناول قصة جمعة الشوان .



صالح مرسي

صالح مرسي كتب أيضا من ملفات المخابرات المصرية أعمالا أخري حققت نجاحات وعرفنا من خلالها القصص البطولية لرجال المخابرات والمصريين الوطنيين الذين عرضوا أنفسهم للمخاطر ومن أعماله الأخرى " الحفار " الذي قام ببطولته حسين فهمي ويوسف شعبان وسوسن بدر ولبلبة ، وقدم أيضا " حرب الجواسيس " الذي قدمه هشام سليم ومنة شلبى ورانيا يوسف، وكتب أيضا صالح مرسي من ملفات المخابرات المصرية رواية "الصعود إلى الهاوية" التي تم تقديمها كفيلم سينمائي بطولة محمود ياسين ومديحة كامل وجميل راتب .

صالح مرسي لمن لا يعرفه أيضا بعيدا عن كتابات أدب الجاسوسية هو قاص وبدأ بكتابة القصة القصيرة وكان صديقا مقربا لنجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وتأثركثيرا بنجيب محفوظ كما ذكر في أحد اللقاءات ، كما كان الأديب يوسف إدريس أول من تعرف على أعماله وأشاد بها