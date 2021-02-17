شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يطرح أغنيته الجديدة "محتجلو جنبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبنانى ​وليد توفيق​، أغنية بمناسبة عيد الحب على طريقة الفيديو كليب "​محتجلو جنبي​"، وذلك عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية باللهجة المصرية من ألحان وليد توفيق وكلمات ​هاني عبد الكريم​، وتم تصويرها في أوكرانيا.

وتقول الأغنية:"محتجلو جنبي..طب أعمل ايه، خد روحي مني ما قالش ليه، لو بعدو كان قدري إزاي أعيش عمري، دانا عمري ليه لو كان مش ليا"، وآخر أعمال وليد توفيق أغنية "قلبي وقلبك" وهي من كلمات الشاعر ايهاب غيث وألحان وليد توفيق وتوزيع محمد القيسي.

كما أعرب النجم اللبنانى وليد توفيق، عن تقديره للدعم المستمر الذى تقدمه مصر لصالح لبنان وشعبه فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاده، حيث غرد توفيق، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "مصر وأهلها غاليين جدا على قلوب اللبنانيين.. والعلاقة بين البلدين قائمة على المحبّة والوفاء والأخوّة.. شكرا لمصرعلى وقوفها جنب لبنان بمحنته الصعبة".

وفى سياق آخر كشف المطرب وليد توفيق أنه حصل على شهادة اعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن بـ دبي، حيث نشر توفيق دعوة استلام الشهادة والتي ورد فيها: "وليد توتونجي (وليد توفيق) تحية طيبة وبعد.. تهديكم هيئة الثقافة والفنون في دبي أطيب التحيات وتتمني لكم دوام التقدم والرقي.. بداية يسرنا إبلاغكم بأنه قد تم منحكم شهادة اعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن..".