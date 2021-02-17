شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشارك فى إعلان حملة " 100 مليون صحة" لدعم المرأة المصرية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة أنغام، في حملة " 100 مليون صحة" ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ونشرت انغام على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إعلان الأغنية التي تشارك فيه بتقديم بصوتها، وعلقت قائلة: " وزارة الصحة و السكان حملة ١٠٠ مليون صحة.. مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية".

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن اجمالى عدد المستفيدين من خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بلغ 90 مليون مواطن بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الزيارات على طلب خدمات المبادرات الرئاسية يوضح استهدافها لجميع فئات المجتمع وضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات.

وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، أوضحت الوزارة أن معدل انتشار فيروس "سي" فى عام 2018 بلغ 7%، بينما وصل معدل انتشار الفيروس فى عام 2020 إلى 2%، حيث تم فحص 70 مليون مواطن فوق سن 18 عامًا ضمن المبادرة وتقديم العلاج بالمجان لـ حوالى 2 مليون مواطن خلال 7 أشهر.

وقالت وزارة الصحة والسكان: مصر فى طريقها للحصول على الإشهاد الدولى للخلو من الفيروسات الكبدية، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميًا فى انشار الفيروس بين المواطنين، مشيرة إلى أن معدل الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية فى عام 2018 كان 3 أشهر يتم خلالها إجراء 9 تدخلات جراحية، بينما وصل معدل الانتظار فى عام 2020 إلى أسبوع واحد فقط يتم خلاله إجراء 11 عملية جراحية للمرضى.