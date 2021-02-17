شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تتمنى الشفاء لـ عمرو أديب:" سلامتك يارب ما يصيبك مكروه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنت النجمة اللبنانية نجوى كرم، الشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وغردت نجوى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" سلامة قلبك، ان شاء الله ما يصيبك مكروه وبندعي لربّ العالمين إنّو يرجّعك لأهلك ولعيلتك ولكل جمهورك بالسلامة يا رب".



نجوى كرم

وبدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق فى حادث التصادم الذى تعرض له الإعلامى عمرو أديب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لتفريغها وبيان سبب وقوع الحادث، كما تحفظت على السيارة المتسببة فى وقوع الحادث، وأمرت بحصر التلفيات التى حدث فى السيارات.

وكان مصدر أمنى، قال إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر اديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته سيارة مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة وأوضح مصدر طبى أن حالة الإعلامى مستقرة تماما