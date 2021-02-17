شكرا لقرائتكم خبر عن دارين حداد تعلن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة التونسية دارين حداد، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وخضوعها للحجر الصحى والعزل المنزلى، وقالت دارين، عبر حسابها على انستجرام: "إيجابى كورونا.. الصبر فى الحجر الصحى".



دارين حداد

من ناحية أخرى، استأنفت الفنانة التونسية دارين حداد، تصوير مشاهدها فى مسلسل "فوبيا" مع المخرج عادل الأعصر، وهو المسلسل الذى عاد بعد 3 سنوات من توقفه بسبب أزمات انتاجية، حيث عاد العمل مع تغيير بطله خالد الصاوى الذى اعتذر منذ توقف التصوير، وتم التعاقد مؤخراً مع الفنان فتحى عبد الوهاب.

وقالت دارين حداد، إنها تصور مشاهدها بشكل مكثف طبقا للجدول الذى وضعه المخرج للانتهاء من التصوير فى الموعد المحدد ليكون جاهزا للعرض خلال شهر رمضان، لافتة أن هذا العمل هو الوحيد الذى تظهر به فى دراما رمضان المقبل حتى الآن.

مسلسل "فوبيا" تم تغيير اسمه ومن المقرر الإعلان عنه بالتزامن مع التصوير، وهو بطولة فتحى عبد الوهاب وآيتن عامر وميرهان حسين وأحمد صفوت ومى القاضى وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحسن منصور وبهاء ثروت وناصر سيف، والمسلسل من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الاعصر.