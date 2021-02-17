شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة و شيكو يتمنيان الشفاء لـ دارين حداد من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى كل من النجمة لطيفة والفنان شيكو، بالشفاء العاجل للفنانة دارين حداد بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكتب شيكو قائلا:"سلامتك دارين"، فيما كتبت لطيفة، قائلة:" سلامتك حبيبتى خلى بالك"، كما انهالت عليها التعليقات التى تتمنى لها الشفاء العاجل.





وقد أعلنت الفنانة التونسية دارين حداد، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وخضوعها للحجر الصحى والعزل المنزلى، وقالت دارين، عبر حسابها على انستجرام: "إيجابى كورونا.. الصبر فى الحجر الصحى".

من ناحية أخرى، استأنفت منذ فترة الفنانة التونسية دارين حداد، تصوير مشاهدها فى مسلسل "فوبيا" مع المخرج عادل الأعصر، وهو المسلسل الذى عاد بعد 3 سنوات من توقفه بسبب أزمات انتاجية، حيث عاد العمل مع تغيير بطله خالد الصاوى الذى اعتذر منذ توقف التصوير، وتم التعاقد مع الفنان فتحى عبد الوهاب.

مسلسل "فوبيا" تم تغيير وسيتم الاعلان عنه لاحقا، بطولة فتحى عبد الوهاب وآيتن عامر وميرهان حسين وأحمد صفوت ومى القاضى وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحسن منصور وبهاء ثروت وناصر سيف، والمسلسل من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الاعصر.