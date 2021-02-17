يسرا اللوزي قمر فى كل حالتها.. شاهد أجمل صورها

القاهرة - سامية سيد - مع كل جلسة تصوير تخضع لها الفنانة يسرا اللوزي تخطف الأنظار إليها بإطلالاتها الأنيقة وجمالها، خاصة بعد نشر هذه الصورعلى وسائل التواصل الاجتماعى، وتحرص يسرا اللوزي دائما وباستمرارعلى نشر صور طبيعية لها بدون مكياج ما يظهر تألقها وجمالها، ودائما يتغزل متابعوها فى جمالها الطبيعى ويصفونها "قمر فى كل حالتها".

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي تشارك هانى سلامة بطولة بين السما والأرض

يسرا اللوزي تشارك فى مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان من خلال 15 حلقة فقط، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عمل أكثر من مسلسل 15 حلقة فى رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات للمخرج ماندو العدل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.

"بين السما والأرض"، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هانى سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد لطفى، ندا موسى، محمد ثروت، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، ونورهان.