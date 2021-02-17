شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر الدويتوهات الغنائية لليلى مراد مع نجوم زمن الفن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد الأسماء النسائية الأبرز في سينما زمن الفن الجميل، ذات الملامح الهادئة البريئة والصوت الحنون العذب الذى تلين له القلوب، ابنة الأغنياء التي استطاعت أن تحتل قلوب الفقراء وتترك بصمتها الخالدة، إنها قيثارة الفن ليلى مراد، التي ولدت في مثل هذا اليوم 17 فبراير من عام 1916، ابنة الأسكندرية التي نتمت لأحد العائلات الفنية العريقة، فقد كان والدها الملحن زكى مراد الذى تعلمت على يديه أصل الغناء ودعمها إيمانا منه بموهبتها الرائعة، حتى استطاعت أن تتربع على عرش الفن، وتصبح إحدى أيقونات فترة الأربعينات.

لحن للفنانة ليلى مراد خلال مشوارها كمطربة أشهر الملحنين أمثال" محمد فوزى، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطى، زكريا أحمد، القصبجى"، إذ غنت ما يزيد عن 1200 أغنية بين الرومانسية والوطنية والدينية، بالإضافة إلى مشوارها في عالم السينما والذى استطاعت خلاله أن تحفر اسمها بحروف من ذهب في أذهان الجمهور، قدمت في السينما 27 فيلما حمل بعضهم أسمها مثل"ليلى، ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأغنياء، ليلى في الظلام، ليلى بنت مدارس"، إلى جانب الأعمال الأشهر في تاريخها "قلبى دليلى، غزل البنات، ورد الغرام، الحياة حب، بنت الأكابر"، وخلال هذه الأفلام قدمت العديد من الدويتوهات الغنائية من كبار نجوم زمن الفن الجميل،أبرزهم:

في فيلم "غزل البنات" استغل المخرج أنور وجدى وجود نجمين بحجم ليلى مراد والفنان نجيب الريحانى، ليقدم دويتو غنائى يجمعهما خلال أحداث الفيلم، ليصبح بعدها الدويتو الأشهر في تاريخ السينما المصرية وفى زمن الفن الجميل.

كان محمد فوزى صاحب النصيب الأكبر من الغناء مع الفنانة ليلى مراد حيث تشاركا الغناء في فيلم "ورد الغرام"، في أغنيتين "شحات الغرام"، "في حاجة شغلاك".

قدمت الفنانة ليلى مراد خلال فيلم "عنبر" أغنية من أشهر أغانيها وهى "اللى يقدر على قلبى" والتي شاركها فيها الغناء "إسماعيل ياسين، عزيزعثمان، محمود شكوكو، إلياس مؤدب".

وبعيدا عن الأفلام، فى إحدى الجلسات الفنية الطربية التي جمعت العندليب عبد الحليم حافظ والفنانة ليلى مراد غنى الثنائى "سنتين وأنا أحايل فيك، وليه خلتنى أحبك"، وكان عازف العود منير مراد الشقيق الأصغر للفنانة ليلى مراد.