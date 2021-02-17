شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يليق بها.. درة تتألق فى جلسة تصوير وسط الأشجار بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" بعدسة زوجها المهندس هانى سعد، خلال قضاء عطلة الشتاء فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية، حيث ظهرت مرتدية فستان أبيض وسط الأشجار الخضراء.





ونشرت درة، الصور عبر حسابها على انستجرام، وعلق عليها زوجها: "بحبك".. لترد عليه، قائلة: "وأنا كمان بحبك".





وسبق وتألقت النجمة التونسية درة فى أحدث ظهور لها بمجموعة صور وسط الطبيعة والنباتات المشكلة على هيئة حيوانات عملاقة فى حديقة دبى المعجزة "Dubai Miracle Garden"، ونشرت الفنانة، الصورعبرخاصية ستورى بحسابها بموقع "انستجرام"، التى التقطتها خلال قضاء العطلة مع زوجها المهندس هانى سعد، فى دبى.





يأتى ذلك بعدما شاركت النجمة التونسية درة، متابعيها وجمهورها، بصورة عبر الاستورى على حسابها على إنستجرام، وهى بجوار زوجها رجل الأعمال هانى سعد، احتفالاً بمناسبة عيد الحب وخلفهم سيارة مغطاة بالورود وسرعان ما أثارت السيارة المغطاة بالورود الكثير من التساؤلات من قبل متابعيها حول ما إذا كانت تلك السيارة هدية من رجل الأعمال لزوجته فى تلك المناسبة.





ولكن درة أوضحت حقيقة الأمر، وكتبت قائلة: "للتوضيح هذه الصورة الجميلة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق فى دبى أمام هذه السيارة التى زينت خصيصا للفلانتين ولكنها ليست ملكا لى أو لزوجى".





على جانب آخر، تشارك النجمة درة، فى بطولة فيلم "الكاهن"، الذى يلعب النجم إياد نصار، دور زوجها خلال أحداثه، وفيلم "الكاهن" يشارك فى بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.























