شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال تحتفل بعيد ميلادها: بحمد ربنا على نعمة الستر والصحة وعيلتى الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة صفاء جلال، بعيد ميلادها السابع والأربعين، ونشرت صورة من احتفالها بعيد ميلادها، صحبتها بتعليق: " عيد ميلادى الـ47، الحمد لله على نعم ربنا الكتيرعليا، بحمد ربنا على نعمة الستر والصحة، بحمد ربنا على عيلتى الجميلة أمى وزوجى وبناتى وأخواتى وأصحابى، ربنا يديم عليا نعمه الكتير وبحبكم من قلبى".



صفاء جلال

سبق وأصيبت الفنانة صفاء جلال، بحالة من الحزن الشديد بسبب تنمر البعض عليها عقب نشرها صورة تجمعها بابنتها المحجبة، خلال شهر أكتوبر الماضى، قائلة: "مش معنى أنى مش محجبة أنى وحشة.. والحجاب ليس فرض على المسلمات فقط الراهبات يرتدين الحجاب".

وأضافت "صفاء جلال"، فى تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها لم تجبر أى من بناتها على فعل أى شيء، وتركت لهما حرية الاختيار فى أمور حياتهم، وتابعت: "بنتى اختارت الحجاب واختها بتلبس حاجات مدلعة وأنا مش بجبرهم على شيء".