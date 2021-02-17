شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك: سأترشح لرئاسة الولايات المتحدة بعد 4 سنوات إذا رغب الشعب فى ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان العالمي دوين جونسون الشهير بـ"ذا روك"، أنه لن يستبعد الترشح للرئاسة في المستقبل إذا أراده الشعب الأمريكي في العملية السياسية، بعد أربع سنوات من وضع أنظاره على البيت الأبيض، وذلك وفقا لما أكده لمجلة "US Weekly" الأمريكية.

وقال النجم العالمي دوين جونسون للمجلة الأمريكية، مؤخرا :""سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الأمريكيين.. حقًا أعني ذلك، وأنا لست متهورًا بأي شكل من الأشكال بإجابتي... سيكون هذا متروكًا للناس ... لذلك كنت انتظر، وسأستمع".



الفنان دوين جونسون

المصارع الذي تحول إلى ممثل عالمي، فكر لأول مرة بالترشح لرئاسة الولايات المتحدة وتولي زمام الأمور في البيت الأبيض في عام 2017، عندما صرح سابقا إنه سيعارض الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020.

وبعد 4 سنوات من تفكيره في هذا الأمر، أكد مجددا أنه لم يتخل عن تطلعاته السياسية، مشيرا إلى أنه سيضع نصب عينيه على الترشح للرئاسة حال رغب الناس ذلك.

وفي عام 2017، أعلن الفنان العالمي خلال لقائه في " The Tonight Show" إنه قادر على تحدي دونالد ترامب في السباق الانتخابي بالبيت الأبيض، حيث أعرب عن دهشته من رد فعل الجمهور على هذا الأمر، قائلا :"لقد دهشت حقًا. وهو ممتع للغاية. وأعتقد أن عليك أن تسأل لماذا. أعتقد أن السبب هو ، كما تعلمون ، الكثير من الناس يريدون رؤية قيادة مختلفة اليوم - أنا آسف، لست مختلفًا ، لكن قيادة أفضل اليوم ، أليس كذلك؟ "



النجم دوين جونسون