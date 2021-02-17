حورية فرغلي مستعدة لجراحتها الثانية.. بـ"شرط وحيد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي، استعدادها للخضوع للجراحة الثانية ضمن سلسلة جراحات تستهدف زرع أنف جديد لها، الإثنين المقبل.

وأوضحت حورية فرغلي، في تصريحات صحفية، أن الطبيب المعالج وضع شرطا وحيدا قبل إجراء العملية، وهو أن تصل نسبة الأكسجين في الدم والأنسجة لديها لمعدل التشبع الكامل.



وأكدت أنه "من المقرر أن تمتد الجراحة مدة ساعتين فقط".

وأشارت إلى أن حالتها تحسنت كثيرا بعد الجراحة الأولى التي استغرقت 10 ساعات كاملة تضمنت الحصول على قطعة من عظام القفص الصدري، وبعض الغضاريف من الأذن، وتم زرع بعض هذه الغضاريف في أنسجة الأنف، تمهيدا للجراحة المقبلة، التي ستضمن زرع البناء العظمي للأنف واستكمال غضروف الحاجز الأنفي وغرف التنفس.

وأضافت أنها "أصبحت الآن تتذوق القهوة وتشم رائحتها بعد 48 ساعة من خضوعها للعملية الجراحية، كما أصبحت تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها.

ووجهت الفنانة حورية فرغلي، "الشكر لكل جمهورها وبعض نجوم الوسط الفني الذين يتابعون تطورات حالتها الصحية أولا بأول"، مؤكدة أن "هذا الاهتمام ساهم كثيرا في ارتفاع حالتها المعنوية، بعدما أصيبت باكتئاب بسبب ابتعاد كل الناس عنها عقب فشل الجراحة الأخيرة".

وكانت حورية فرغلي تعرضت لحادث سقوط من أعلى حصان تسبب في كسر أنفها، وأجرت العديد من عمليات التجميل لإعادة الأنف لما كان عليه لكنها باءت بالفشل.