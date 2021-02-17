صفاء جلال تكشف عن عمرها الحقيقي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة صفاء جلال بعيد ميلادها، عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت صفاء صورة لها من حفل العيد ميلاده، وبجانبها "طاولة" عليها تورتة ومجموعة من الحلوى والزينة، عبر حسابها الرسمي.

وكشفت صفاء جلال عن عمرها وعلقت :"النهاردة كملت 47 سنة بحمد ربنا على كل النعم اللي ادهالي، بحمد ربنا على الستر والصحة وعيلتي الجميلة وأصدقائي ونعم ربنا الكتير عليا وحب الناس، أتمنى من ربنا يديم عليا نعمه الكتير، بحبكم من قلبي".

هنأت الفنانة نرمين ماهر، الفنانة صفاء جلال بعيد ميلادها وعلقت :"كل سنة وأنتي طيبة يا قلبي".

ومن ناحية أخرى تشارك صفاء جلال في مسلسل "وادي الجن"، المسلسل بطولة صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبدالغني، أسما سليمان، هند رضا، علا رامي، بشرى.