بعد انتشار شهادة الإعدادية.. هل تلغي نقابة الموسيقيين عضوية محمد الشرنوبي؟ (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا وثيقة تُفيد بحصول الفنان محمد الشرنوبي على شهادة الإعدادية فقط، دون الحصول على أي مؤهل دراسي آخر.

مما جعل البعض يروج لاتجاه نقابة المهن الموسيقية لإيقاف الفنان محمد الشرنوبي عن الغناء.

وأكد طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين أنه لا يعرف شيئًا عن حقيقة المؤهل الدراسي للفنان محمد شرنوبي، وللرد على صحة الوثيقة من عدمها يجب أن يحضر الملف الخاص بالشاب والمتواجد بنقابة الموسيقيين.

وعن مصير عضوية الشرنوبي في النقابة في حالة عدم حصوله على مؤهل عالي، قال "مرتضى"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حتى لو معاه محو أمية لا تُعيق شهادته حصوله على العضوية أو مزاولته للمهنة"، مضيفًا: "اللائحة بتقول إن المتقدم لازم يُجيد القراءة والكتابة والكلام ده بينطبق على أي حد مش بس الشرنوبي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشهادة بالمرحلة الإعدادية باسم الشرنوبي في إشارة لعدم استكمال دراسته في المرحلة الثانوية والجامعية.

من ناحية أخرى، يعرض لمحمد الشرنوبي حاليًا مسلسل "لؤلؤ"، بطولة الفنانة مي عمر، إدوارد، سلوي عثمان، نرمين . الفقي وأشرف على كتابة وإخراج العمل محمد سامي