"بعد 14 عام غياب".. ماذا حدث في كواليس ثالث ألبومات روبي "حتة تانية"‬؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعقد الفنانة روبي والمنتج وليد منصور مؤتمرا صحفيا يوم 25 فبراير الحالي، لكشف تفاصيل ثالث وأحدث ألبوماتها، والذي حمل اسم "حتة تانية".

وشهد الألبوم عدة تعديلات قبل طرحه عبر تطبيق إحدى شركات الاتصالات، وأبرزها ما يخص أغنية بعنوان "يا ولا" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.

الملحن بلال سرور في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: الأغنية من البداية اسمها "تعجبني ياولا"، وهو الاسم الذي تم الاستقرار على طرحها به، بدلا من "ياولا"، وبعد، عرضها على الفنانة روبي والمنتج وليد منصور، عرفت بالصدفة عن ماتردد بخصوص التريند وبالكوميكس "ياولا"، ولم يخطر في بالنا ولا مقصود أن تكون هناك أي علاقة بينهما".

روبي انتهت مؤخرا من تصوير كليب أغنية عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وهي من إخراج مصطفى عامر.

وكانت روبي العائدة للغناء بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي"، ت قد تعاقدت مع المنتج وليد منصور على طرح ميني ألبوم يضم 6 أغاني تحت عنوان مؤقت " حتة تانية"، قبل أن يتم زيادة عدد الأغاني إلى 8، وتقدم ألبوما كامل.

"حتة تانية" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ومن كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة تقدم أغاني"حياتي" من توزيع توما، و"أمك وأبوك"من توزيع أمين نبيل.

وتقدم روبي من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور أغاني "تعجبني يا ولا" من توزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من توزيع أحمد عادل، ويضم الألبوم أغاني" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أماديو، و "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم.