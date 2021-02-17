تحطمت سيارته.. كيف علق النجوم على حادث الإعلامي عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على دعم الإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير أدى لتحطم سيارته أمس، على طريق السادس من أكتوبر، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز تعليقات النجوم:

رانيا يوسف

كتبت رانيا، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :"خالص الدعوات بالشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب".

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابها بموقع "تويتر"، علقت :"الإعلامي الكبير عمرو أديب، ألف حمد الله على سلامتك، قدر الله وما شاء فعل وربنا يحميك من كل شر".

نبيل الحلفاوي

كتب "الحلفاوي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"حمد الله على سلامة الإعلامي المتميز عمرو أديب، سلامة السائق الأخر، قدر ولطف، كفاه الله وكفانا إياكم، كل شر وكل ضر بفضله ورحمته".

نانسي عجرم

كتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع"تويتر"، :"سلامة قلبك الإعلامي الكبير والصديق عمرو أديب".

وغادر الإعلامي عمرو أديب أمس الثلاثاء مستشفى دار الفؤاد، بعد خضوعه لإجراء الكشف الطبي وفحوصات لازمة للاطمئنان على حالته الصحية. ذلك بعد تعرضه لحادث تصادم على طريق وصلة دهشور بأكتوبر.