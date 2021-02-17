دارين حداد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة التونسية دارين حداد، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للحجر الصحي.

نشرت دارين منشورًا، عبر حسابها على موقع " انستجرام": "إيجابى كورونا.. الصبر في الحجر الصحي".

من ناحية أخرى، استأنفت الفنانة التونسية دارين حداد، تصوير مشاهدها فى مسلسل "فوبيا" مع المخرج عادل الأعصر، وهو المسلسل الذي عاد بعد 3 سنوات من توقفه بسبب أزمات إنتاجية وعاد العمل مع تغيير بطله خالد الصاوي الذي اعتذر منذ توقف التصوير، وتم التعاقد مؤخراً مع الفنان فتحي عبد الوهاب.