“21 سنة".. وفاء صادق تحتفل بعيد ميلاد ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة وفاء صادق بعيد ميلاد ابنها الـ21 ، الذي يوافق اليوم 17 فبراير الجاري.

ونشرت وفاء صورة تجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"17 فبراير، عيد ميلاد الحب كله، عيد ميلاد فرحة قلبي بقي 21 سنة بالتمام والكمال".

كما علقت الفنانة رانيا فريد شوقي :"ماشاء الله كل سنة وهو طيب وعقبال مليون سنة يارب".

شاركت الفنانة وفاء صادق رمضان الماضي في مسلسل"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين.