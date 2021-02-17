ليلى علوي وريهام عبد الغفور وبدرية طلبة تشاركن في مبادرة "خلاويص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك عدد كبير من النجوم فى مبادرة خلاويص، التى أطلقتها مؤسسة مصر الخير، وانتشرت بشكل كبير عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة خلال الساعات الماضية الأخيرة، والتى تهدف إلى خروج عدد من الغارمات من السجون.

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تضع يدها على عينيها، علقت :"خلاويص".

كما نشرت أيضا الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"خلاويص".

فيما نشرت الفنانة بدرية طلبة صورتها، وهي تضع يدها على أعينها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"خلاويص".