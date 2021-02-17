فن ومشاهير

ترشيح هيفاء وهبي لبطولة فيلم "المدفعجية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أكد المنتج جمال العدل، أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مرشحة لبطولة فيلم "المدفعجية" الذي يتم تحضيره في الوقت الحالي، وأن سبب اعتذارها عن مسلسل "حرب أهلية" ليسرا هو انشغالها بعدد من الحفلات، حسبما أعلن برنامج "ET" بالعربي.

أما عن اعتذار جومانا مراد عن المسلسل، فقال العدل أن جومانا كانت خارج الترشيحات ولم ترشح للمشاركة في العمل.

وعن تصريح أصالة بخصوص التمثيل، كشف أن هناك جلسة جمعهتما، ورحبت بالفكرة، ولكن الأمر كان مجرد نقاش فقط، والعمل مازال في مرحلة الإعداد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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