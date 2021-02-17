ترشيح هيفاء وهبي لبطولة فيلم "المدفعجية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أكد المنتج جمال العدل، أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مرشحة لبطولة فيلم "المدفعجية" الذي يتم تحضيره في الوقت الحالي، وأن سبب اعتذارها عن مسلسل "حرب أهلية" ليسرا هو انشغالها بعدد من الحفلات، حسبما أعلن برنامج "ET" بالعربي.

أما عن اعتذار جومانا مراد عن المسلسل، فقال العدل أن جومانا كانت خارج الترشيحات ولم ترشح للمشاركة في العمل.

وعن تصريح أصالة بخصوص التمثيل، كشف أن هناك جلسة جمعهتما، ورحبت بالفكرة، ولكن الأمر كان مجرد نقاش فقط، والعمل مازال في مرحلة الإعداد.