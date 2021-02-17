حسن يوسف يخرج عن صمته ويكشف سبب غيابه عن التمثيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف الفنان المصري حسن يوسف، عن الأسباب الحقيقية لغيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني القادم، مؤكدا أن سبب الغياب يكمن في عدم تلقيه أي عروض فنية حتى هذه اللحظة من أي من الشركات المنتجة.

وقال حسن يوسف، في مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية” إن البعض يأخذ منه موقفا، ويرفض عمله في أي مسلسل منذ أربع سنوات، وكذلك الحال بالنسبة لنجله الفنان عمرو يوسف”، لافتا إلى أن آخر العروض التي جاءته كانت من المخرجة منال الصيفي، للمشاركة في مسلسل “جمال الحريم”، لكنه اعتذر عن المشاركة، بسبب خلاف على الأجر مع الشركة المنتجة للعمل.

وأفاد بأن نجله أيضاً لم يُعرض عليه أية أعمال كذلك، قائلاً: “ابني منذ فترة لم تُعرض عليه أدوار، وبالطبع لا يمكنه المرور على المكاتب من أجل أن يُعرض عليه عملاً مثل آخرين يتملقون المكاتب”، متابعا: “أنا ممثل يجيلي شغل أهلاً وسهلاً، اللي عايزني يطلبني وابني أخد ذلك الشعار مني”.

وأوضح الفنان حسن يوسف، أن “الشللية” والمحسوبية هي المسيطرة على الوسط الفني، وأصحابها هم الذين يحصلون على تلك الفرصة بالعمل في أكثر من مسلسل، سواء كانت “شلة” مخرج أو منتج أو بطل.

وأردف حسن يوسف: “إنهم يعملون على عكس ما كان يقوم به جيلنا مثلي أنا والفنان الراحل عزت العلايلي وعبدالرحمن أبو زهرة وحسين فهمي ويوسف شعبان، فعندما يطلبون منا المشاركة فإننا نضيف للعمل”.

في سياق متصل، وحول الأنباء المتكررة من آن لآخر حول عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي للتمثيل، نفى حسن يوسف تلك الأنباء. وقال إن تلك الشائعات عادة ما تظهر كل عام، قائلاً: “هي اتخذت قرار الاعتزال ولا عودة فيه”.