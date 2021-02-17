بالصور.. عملية جراحية لإخراج حذاء من بطن أنثى تمساح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نجحت كلية الطب البيطري في جامعة فلوريدا الأميركية بإخراج حذاء من بطن أنثى تمساح ابتلعته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت الكلية في منشور لها عبر فيسبوك، إن أنثى التمساح التي تُدعى “أنوكيت”، وصلت إلى المستشفى البيطرية في 5 فبراير/شباط الجاري، قادمة من حديقة حيوان سانت أوغسطين أليجاتور فارم بالولاية.

وبحسب المنشور، فإن العديد من المحاولات فشلت في سحب الحذاء، مما أدى بالنهاية إلى إجراء عملية جراحية.

ونجح الطبيب آدم بيدرزيكي بإخراج الحذاء من المعدة، وعادت “أنوكيت” إلى منزلها بالحديقة.

ونشرت الكلية عبر صفحتها، مقطع فيديو، أظهر نقل أنثى التمساح وهي مثبتة عبر كرسي متحرك، ويسير بجوارها 3 أفراد من الفريق الطبي المعالج.

وأظهرت صور أخرى، الفريق الطبي أثناء إجراء العملية الجراحية، وإخراج الحذاء من بطن “أنوكيت”.