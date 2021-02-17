مشهد غريب.. تصاعد لهيب ناري في سماء ولاية أمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

التقطت كاميرات المواطنين مشهدا غريبا لتصاعد لهيب ناري من إحدى الأماكن إلى مسافة عالية في سماء مدينة ممفيس الأميركي، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تفسيرات حدوثه.

ونشر شهود عيان مقاطع للمشهد متسائلين عن ماهية اللهيب الناري وسبب حدوثه، بينما كتب محلل الأرصاد الجوية جيم جاغير تفسيرًا للمقطع المتداول في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أشار خلالها إلى أن اللهيب سببه انبعاث ناتج عن حرق بترولي، يحدث بشكل متكرر لكنه أكثر وضوحًا هذه المرة بسبب الغيوم والسحب المتجمعة وقتها، على حد وصفه.