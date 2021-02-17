فيديو| مؤلف "السرب":"أعدت كتابة السيناريو ١٢ مرة وأصبت بذهول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان والمؤلف عمر عبد الحليم عن بداية كتابته قصة فيلم"السرب"، مشيرًا إلى أنه أعاد كتابة السيناريو 12 مرة.

قال عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"،:"أنا فنان مصري وممثل حتى وإن كنت مهتما بالشأن السياسي المصري أو الخارجي، فمعلوماتي عنه تكاد تكون جزءا صغيرا من الحقيقية، عندما تعرضت لكتابة الفيلم، تقابلت مع كل الجهات المعنية، وكل الجهات السيادية الأمنية، والحقيقة قابلونا بكل الدعم والرعاية".

وأضاف: "كان يتم فتح ملفات ومعايشة، ونشاهد مقاطع فيديو وبطولات حقيقية، أولا أنا كمواطن مصري شعرت بالاطمئنان، لأنني أدركت تمام الإدراك من زاوية أخرى أن هناك مؤسسات مثل مؤسسة القوات المسلحة تعمل ليلا ونهارا حتى نكون بخير، ونعمل ونعيش حياة بسيطة هادئة كلها أمن وأمان".

تابع: "ثانيا، عندما عرض علي تشريح لفصائل الإرهاب ودراستهم، وعندما رأيت حجم التطرف والإرهاب عند هؤلاء التكفيريين بأنماط وأشكال مختلفة، كان عندي ذهول".

وأكمل: "المتطرف يصاب بخلل نفسي ينتج عنده استعدايه لتقبل أشياء غير منطقية، الإرهاب هو فزاعة هذا العصر، منذ 6 سنوت رأينا حرب حقيقية".

فيلم "السرب" يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.