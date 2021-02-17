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فيديو| أنغام تغني لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة أنغام بالغناء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية"حملة 100 مليون صحة".

نشرت أنغام مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" لأغنيتها الدعائية.

وعلقت :" حملة ١٠٠ مليون صحة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وزارة الصحة والسكان، حملة ١٠٠ مليون صحة، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، غناء :أنغام، كلمات :أمير طعيمة، الحان :إيهاب عبد الواحد، توزيع :مادي".

يذكر أن، أنغام، طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "مزح"، والذي يضم 15 أغنية تجمع بين الكلاسيكية والطرب العصري.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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