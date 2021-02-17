فيديو| أنغام تغني لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة أنغام بالغناء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية"حملة 100 مليون صحة".

نشرت أنغام مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" لأغنيتها الدعائية.

وعلقت :" حملة ١٠٠ مليون صحة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وزارة الصحة والسكان، حملة ١٠٠ مليون صحة، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، غناء :أنغام، كلمات :أمير طعيمة، الحان :إيهاب عبد الواحد، توزيع :مادي".

يذكر أن، أنغام، طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "مزح"، والذي يضم 15 أغنية تجمع بين الكلاسيكية والطرب العصري.