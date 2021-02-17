بعد "رايحين نسهر".. تفاصيل أحدث أغاني محمد رمضان مع فريق الباور العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في ثالث تعاون له مع فريق المهرجانات "الباور العالي، بدأ الفنان محمد رمضان تسجيل أغاني جديده من كلمات وألحان ثنائي الفريق.

أسامة الجوكر"مدير أعمال الفريق" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال :"بعد تعاونا مع الفنان محمد رمضان في أغاني (كورونا فيرس)و(رايحين نسهر)، بدأنا العمل على تسجيل اغنيتين، واحدة منهما من المقرر أن تكون بالإعلان الذي يقدمه في شهر رمضان المقبل".

وأضاف:"الأغاني من كلمات وألحان أعضاء الفريق تايسون وموزة، ويشارك في مونتاجها المونتير "قصري"، ويقوم الفنان محمد رمضان حاليا بوضع اللمسات النهائية عليها، بالتزامن مع انشغاله في تصوير المسلسل".

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، ورياض الخولي، وعبير صبري، وصبري فواز، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر.