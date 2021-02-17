لمواجهة كورونا.. القومي للسينما يعرض "ابن سينا" بنادي سينما أوبرا دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقيم مساء أمس فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وعرض فيلم "ابن سينا" في إطار اهتمام وزارة الثقافة بعمل التوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوه أدارها الناقد السينمائي "أحمد عسر" و استضاف خلالها الدكتور "محمد رفيق" رئيس أتيليه الإسكندرية للفنون والكتاب و بحضور إيمان مكاوي مدير أوبرا دمنهور وتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور