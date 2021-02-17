الجيش الباكستاني يقتل 3 إرهابيين في وزيرستان الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابيين، في عملية استخباراتية بمنطقة وزيرستان الشمالية.

وقال الجيش، في بيان له، إن هؤلاء الإرهابيين تورطوا في عمليات قتل مستهدفة وخطف مقابل فدية وابتزاز وهجمات على قوات الأمن وتفجيرات بعبوات ناسفة.

وأضاف البيان أن القتلى الثلاثة تابعون لإحدى الجماعات الإرهابية، دون أن يذكر اسمها.

والجمعة الماضية، شهدت الحدود مع أفغانستان تبادل إطلاق نار بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان، أسفر عن وقوع قتلى بين الطرفين.

ووقع إطلاق النار بعد اقتحام مجموعة من المسلحين نقطة تفتيش تابعة للجيش بمنطقة "وزيرستان الشمالية"، وهي معقل سابق لتنظيم القاعدة وحركة طالبان التابعة له.



وتراجع العنف في باكستان منذ أن طرد الجيش متمردي طالبان من المناطق على الحدود مع أفغانستان، في سلسلة من الهجمات التي تم شنها منذ منتصف عام 2014.



لكن ما زالت قدرة المسلحين لشن هجمات مفاجئة تمثل تحديا لقوات الأمن وأجهزة الاستخبارات.