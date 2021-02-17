شكرا لقرائتكم أحمد الفيشاوي يسخر من "نمبر1" ويتحدى النقابة: الحرب ابتدت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بالتزامن مع عيد الحب طرح الفنان أحمد الفيشاوي أحدث كليباته "نمبر 2"، و التي يسخر فيها من لقب محمد رمضان "نمبر 1" ، وبدأ الجميع يترقب رد رمضان على هذه الأغنية خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أصدرها الطرفين مؤخرا.

وقال الفيشاوي أثناء تصوير أغنيته "نمبر 2" في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "الحرب ابتدت، وأتمنى إصدار أعمال تسعدكم وتسليكم، ولو لم يحدث ذلك اشتموني على Instagram كالعادة".

ويقول الفيشاوي في أغنيته :"اللي يمشي في الخفيف يخسر قليل وقت البعزقة، ومش هتفرق توك توك من سيارة "فيراري" في الكلكسة، أناتنك يا عديم الذوق ، انزلي دور ملاكمة، تجيلي في المايكروفون أنا صوت كروان".

أحمد الفيشاوي

وفي اول رد لمحمد رمضان على الفيشاوي، شارك رمضان مقطعا مصورا قصيرا له، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" ظهر فيه برفقةفتاتين تقفان خلفه، مصحوبا بمقطع من إحدى أغانيه يقول فيه: "عملت بيكم شو، أسيبكوا لأ نو... رقم 1 مش 2".

وخلال الفترة الماضية، حدثت مشادة كلامية وردود فعل بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وذلك على خلفية"نمبر 1" و"نمبر 2"، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.

محمد رمضان

وتجاهل الفيشاوي تحذير نقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها النقيب الفنان هاني شاكر بطرح الفيديو كليب الخاص بالاغنية بمشاركة مغنيالمهرجانات حمو بيكا .

وطلبت نقابة المهن الموسيقية في وقت سابق، من الفيشاوي حذف مشاهد بيكا من أغنيته الجديدة "نمبر 2" لأنه غير مسجل بأي نقابة فنية،وفي حال طرحها بهذا الجزء سيتم مقاضاته و ذلك بحسب تصريحات لبعض الصحف المصرية .