شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تحتفل بعيد ميلاد ابنها: كل سنة وأنت طيب..الحب كله وفرحة قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة وفاء صادق، بعيد ميلاد ابنها طارق، الذى أتم اليوم 17 فبراير، 21 عاما، ونشرت وفاء، صورة مع ابنها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "17 فبراير.. عيد ميلاد الحب كله.. عيد ميلاد فرحة قلبى.. بقى 21 سنة بالتمام والكمال.. Happy birthday my hero".



وفاء صادق مع ابنها طارق

وسبق كشفت الفنانة وفاء صادق، عن مواقف من لوكيشن تصوير مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، قائلة: "كان أصلا مزرعة فراخ والعزل بتاع لوكيشن التصوير كان بكراتين البيض، وعبلة كامل كانت جايبة فى فرح سنية "المحاشى" وحنان ترك كانت جايبة "الديك الرومى".





وأضافت وفاء صادق خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة"، للإعلامية إسعاد يونس، سهير البارونى، كانت بتحب التوم والبصل كتير فى الأكل، فكنا كلنا بناكل ماعدا نور الشريف وأحمد توفيق، وفى يوم نمنا بسبب الأكل.



وفاء صادق مع أولادها طارق ونور

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

يذكر أن وفاء صادق، ولدت لأسرة فنية، فهى ابنة المخرج عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق التى يختصر ‏عملها الفنى فى الخليج، لها أختان من أمها هن الفنانة التشكيلية مريم عبد الوهاب والتى شاركت بالتمثيل فى المسلسل ‏الكويتى "فضة قلبها أبيض"، وأختها الصغرى سوما التى عملت بالغناء.