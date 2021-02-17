شكرا لقرائتكم خبر عن زواج مصلحة يجمع هنا الزاهد وخالد أنور فى مسلسل "النمر" لـ محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزوج الفنانة هنا الزاهد من الفنان خالد أنور خلال أحداث مسلسل "النمر"، للنجم محمد إمام المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد دور ابنة الفنان محمد رياض، ويتم الزواج بينهما من أجل المصلحة بسبب الديون المتراكمة على الفنان بيومى فؤاد والد خالد أنور في المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر في سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكرأن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويعرض للفنانة هنا الزاهد حاليا مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، على قنوات dmc في تمام الثامنة مساء، كما يعرض على منصة watch it، إنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد.