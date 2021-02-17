أصيبت بتشنجات في عنقها.. بريانكا شوبرا تتحدث عن معاناتها في ليلة زفافها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة بريانكا شوبرا جوناس، أنّها أصيبت بتشنجات في عنقها بسبب طرحة زفافها التي بلغ طولها 23 متراً، بحسب ما نقل موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وناقشت الممثلة في مقابلة أجرتها مؤخراً مع المضيفين كيف أنّها أرادت تسجيل الرقم القياسي العالمي لأطول طرحة في العالم يوم زفافها من المغني نيك جوناس عام 2018، لكن تبيّن أنّ طرحة شوبرا لم تكن الأطول، فقد قالت مضيغة البرنامج، جاكي: “أدركت لاحقاً أنّ هناك امرأة أخرى حطمت هذا الرقم القياسي وبلغ طول طرحتها 15 ملعب كرة قدم”.

وأوضحت النجمة أنها لا تزال تعاني من تقلصات في العنق منذ ليلة زواجها، ولا تجرؤ على تخيل الوضع إذا اختارت ارتداء طرحة تلك المرأة.

يذكر أنّ شوبرا ارتدت فستان زفاف أبيض بأكمام طويلة وياقة مرتفعة يحمل توقيع دار الأزياء العالمية رالف لورين في حفل زفافها المسيحي. واختار الزوجان إقامة حفلي زفاف أحدهما هندوسي والثاني مسيحي للاحتفال باختلاف ثقافتيهما.