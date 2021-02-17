إطلالة جريئة لبيونسيه ببدلة من اللاتكس وجزمة أعلى من الركبة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: أثبتت المغنيّة والممثلة، سيدة الأعمال، وسفيرة علامة بيبسي التجارية الحائزة 24 جائزة جرامي بيونسيه، أن لا أحد يستعرض تصاميمها من الملابس الرياضية المريحة أفضل منها.

ظهرت بيونسيه على حساب إنستغرام weareivypark المخصّص لخط تصاميمها الرياضية Adidas x Ivy Parkالليلة الماضية وهذا المساء، في مزيج من القطع الأحادية اللون لتعاونها القادم مع أديداس Adidas.

تضمّنت المجموعة الجديدة أحدث تشكيلة من الملابس البنّية الأنيقة، وقد شملت تصميم ملابس السباحة مصنوعة من اللاتكس، سراويل جلدية متناسقة، وجِزَم بقصّة عالية تتخطى الركبة.

كما تم إقران المجموعات بمزيج من الأكسسوارات مثل القبّعات المصمّمة على شكل الدلو الرائجة جداً، إضافة إلى القفّازات المنفوخة والضخمة، والوشاح الطويل المنفوخ.

أطلقت بيونسيه مجموعتها الأولى مع علامة “أديداس” Adidas من خلال خط ملابسها الرياضية التي تحمل اسم “أيفي بارك” Ivy Park في بداية عام 2020، وتصدّرت بسرعة عناوين الصحف بسبب تصاميمها الأنيقة ذات القصّات الفريدة، والنابضة بالألوان.

وقبل أن تتوافر أي قطع من تصاميمها في الأسواق، أرسلت مُغنّية هيوستن رُزماً كبيرة مليئة بالملابس والأحذية من كبسولتها هديّة لعدد من النجمات المقرّبات منها أمثال المغنّية سيارا Ciara، الممثلة ريز وذرسبون Reese Witherspoon، كاردي بي Cardi B، وغيرها.

ثم أطلقت المجموعة الثانية في نوفمبر 2020، والتي ضمّت ملابس “بلاك باك” Black Pack المحبوبة، بالإضافة إلى مزيج من الأحذية العصرية.

تحت عنوان “مجموعة Icy Park“، يجمع الإصدار الثالث بين الملابس الجميلة المخصّصة لكل يوم والأنماط الشتوية، وذلك من خلال مزيج من الملابس، الأحذية، والإكسسوارات.

وتنفرد القطع بتفاصيل مستوحاة من جبال الألب مع إشارات كلاسيكية إلى اتجاهات أسلوب الشارع التي ظهرت مؤخراً.

تهدف المجموعة التي تشمل الملابس الضخمة إلى إلهام “الإبداع، التفرّد، والخيال” لدى مرتديها، وفقاً لبيونسيه وشركائها في “أديداس” Adidas، وهي متوافرة للنساء والرجال.

تجدر الإشارة إلى أنه بإمكانكم تسوق جميع قطع Adidas x Ivy Park الجديدة بدءاً من 19 فبراير على موقعAdidas.com

صحيح أن بيونسيه تحب الملابس المريحة، وتصمّم الملابس الرياضية، لكنها تعشق أيضاً الأزياء الموقّعة باسم المصمّمين العالميين، فهي عندما لا ترتدي قطعاً من خطّها الرياضي، ترونها تتألق بتصاميم الخياطة الراقية من “بالمان” ، “سكياباريللي” ، “بروذر فيليس” ، “ألكسندر ماكوين”، وغيرهم.