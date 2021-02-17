صناع “ياه عالزمن” يكشفون تفاصيل جديد جورج وسوف مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ “سلطان الطرب” جورج وسوف محبيه باستعداده لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان “ياه عالزمن”، وهي باللهجة المصرية، تعاون من خلالها مع الشاعر المصري أحمد المالكي والملحن المصري مصطفى شكري، ومع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

صنّاع العمل الجديد لـ”الوسوف”، كشفوا في تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية عن تفاصيل أكثر عن الأغنية وكواليس التحضيرات النهائية لها.

وقال الشاعر أحمد المالكي إنّه متحمس جداً لهذا العمل الجديد، معرباً عن سعادته بالتعاون مع “أبو وديع”: “سعادتي لا تُوصف بتعاوني مع فنان متميز وله تاريخ كبير مثل جورج وسوف”.

وأضاف: “هذا التعاون بالتأكيد أعتبره بمثابة فرصة كبيرة لي، وسيشكل فارقاً قوياً في مسيرتي المهنية، ناهيك عن أن الأغنية مختلفة وتحمل طابعاً درامياً حزيناً ولكن تحمل بين طياتها مشاعر وأحاسيس جميلة”.

وختم المالكي حديثه برسالة وجهها إلى شركة “لايف ستايلز ستوديوز”: “أتوّجه بخالص الشكر لشركة لايف ستايلز وصاحبها الشيخ فهد على منحي هذه الفرصة المهمة جداً”.

وأكّد الملحن مصطفى شكري حماسه لهذه الأغنية، كاشفاً لـ”النهار العربي” كيف بدأ التعاون مع وسوف قائلاً: “جمعتني بالشاعر أحمد المالكي، جلسات عمل وذلك لتجهيز الأغنية، وبعدها أرسلتها إلى شركة لايف ستايلز”.

واستطرد: “الشركة استغرقت نحو 10 أيام، لسماع الأغنية، وبعدها قرروا أنّ من سيغنيها هو سلطان الطرب، وبالفعل كلنا اتفقنا على اختياره”.

وختم: “هو أفضل فنان يقدم هذه الأغنية من ناحية الموضوع والكلمات والألحان، وبالفعل انتهينا من تسجيلها خلال الأيام الماضية، وحالياً في مرحلة التصوير والانتهاء من العمل وخلال الفترة القليلة المقبلة سيستمع الجمهور له”.

يُذكر أنّ أغنية “ياه عالزمن”، ستبصر النور قريباً على طريقة الفيديو كليب، تحت قيادة عدسة المخرج اللبناني فادي حداد، ومن كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.