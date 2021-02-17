أنغام تسجّل أغنية جديدة.. مفاجأة بانتظار جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تستعد النجمة المصرية أنغام، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وسط تكتم شديد على تفاصيل العمل.

وتتعاون أنغام في هذه الأغنية مع الموّزع عمرو الخضري، الذي أعلن عن هذا التعاون، من خلال صفحته الشخصية بموقع “فسبوك”، وشارك متابعيه صورة جديدة مع أنغام، على هامش التحضيرات الخاصة بالأغنية.

وعن تعاونه مع أنغام، قال الخضري في تصريحات صحفية: “كنت دائماً أحلم بالعمل في يوم من الأيام مع فنانة كبيرة مثل أنغام، والحمد لله انتهينا من تسجيل الأغنية، وهي من كلمات عمرو يحيى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيعي، وأؤكد بكل ثقة أنها ستكون بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهور عظيم مثل محبي أنغام، لأنها قوية جداً وأتوقع لها نجاحات منقطعة النظير، ولا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيلها بشكل كامل حالياً”.

نفيد بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد باللهجة الخليجية “مزح”، من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وتضمن الألبوم 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية، وهي: “مزح”، “تسلم يدينه”، “لا تستغرب”، “لايقين”، “أناني”، “آخر لقا”، “غريب”، “ظل وهجير”، “هنا وهناك”، “أدور”، “ثلاث حروف”، “ألف آسف”، “اسمك حبيبي”، و“طاولة”.

وقد أعدت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، بدعم وتوجيهات سالم الهندي الرئيس التنفيذي، خطة زمنية لطرح ألبوم أنغام بشكل متناسق مع معطيات المتلقين وذلك عبر منافذ متبعة ذات خصوصية وحصرية تامة من خلال “مواقع روتانا الإلكترونية والقنوات ذات الصلة”.