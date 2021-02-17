الأمير هاري وميغان ماركل مع أوبرا.. أول إطلالة إعلانية مشتركة للزوجين منذ خطوبتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شبكة “سي بي إس” الأميركية يوم الاثنين أنّ أيقونة البرامج الحوارية، أوبرا وينفري، ستستضيف دوق ودوقة ساسيكس في مقابلة خاصة مدتها 90 دقيقة يتم بثها على الشبكة في 7 آذار (مارس) عند الساعة 8 مساءً.

تأتي أخبار مقابلتهما، وهي أول إطلالة إعلانية مشتركة رفيعة المستوى للزوجين منذ مقابلة خطوبتهما مع “بي بي سي نيوز” في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بعد يوم من إعلان الزوجين أن ماركل حامل، بحسب ما نقل موقع “إي نيوز” الأميركي.

وفقاً للشبكة، سيشمل العرض الخاص “مقابلة واسعة النطاق” بين أوبرا والدوقة حول مواضيع تمتد من “اختبار الحياة الملكية والزواج والأمومة إلى كيفية تعاملها مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف. كما جاء في بيان صحافي أنّ هاري سينضم لاحقاً إلى النساء لمناقشة “انتقالهما إلى الولايات المتحدة وآمالهما وأحلامهما المستقبلية لعائلتهما الآخذة في التوسع”.

أوبرا ليست غريبة على سكان كاليفورنيا الجدد، حيث حضرت حفل زفافهما في عام 2018 في إنكليترا. بعد أن أعلن الزوجان قرارهما بالتنحي عن واجباتهما الملكية، نفت أوبرا إشاعات تعلّقها بقرارهما، مدليةً لشبكة “إن بي سي”: “ميغان وهاري لا يحتاجان إلى مساعدتي في معرفة ما هو الأفضل لهما” كما نوّهت: “يهمني أمرهما وأؤيد أي قرارات يتخذانها”.

وتوجهت أوبرا أيضاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتكشف عن هدية استلمتها من جارتها ميغان قبل عيد الميلاد.